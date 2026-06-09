Con un ayudante egipcio, así será el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena en Boca

El Vasco está cerca de iniciar su segundo ciclo como entrenador del Xeneize y ya se conocieron los nombres que lo acompañarán en su equipo de trabajo.

Hoy 22:21

Rodolfo Arruabarrena llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de Boca y se espera que en los próximos días sea oficializado para iniciar su segundo ciclo al frente del Xeneize.

El Vasco, que ya dirigió al club entre 2014 y 2016, volverá a la institución con un cuerpo técnico que combina nombres de confianza de su primera etapa y colaboradores que incorporó durante su recorrido por el fútbol de Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Como primer ayudante de campo estará Diego Markic, su histórico ladero desde que comenzó su carrera como entrenador. Ambos compartieron etapa en la Selección Argentina juvenil y Markic también lo acompañó durante su anterior paso por Boca, donde fueron campeones del Torneo de Primera División y de la Copa Argentina 2015.

Una de las novedades será la presencia de Amr Mokhtar, ayudante de campo oriundo de Egipto, quien se sumó al equipo de trabajo de Arruabarrena durante su etapa en Pyramids FC. Luego también lo acompañó en la Selección de Emiratos Árabes Unidos y en Al-Taawoun.

El tercer ayudante será Juan Gobet, quien comenzó a trabajar con el Vasco en 2018 como analista de video en Al-Rayyan y repitió ese rol en Shabab Al-Ahli. Más adelante, en Pyramids FC, pasó a desempeñarse como ayudante de campo y continuó junto al entrenador en sus siguientes experiencias.

Como preparador físico estará Gustavo Roberti, otro nombre conocido para el mundo Boca, ya que también integró el cuerpo técnico de Arruabarrena y Markic durante el ciclo anterior en el club de la Ribera.

Por ahora, todavía restan definir dos lugares dentro del equipo de trabajo: el segundo preparador físico y el entrenador de arqueros.

De esta manera, Arruabarrena prepara su regreso a Boca con un cuerpo técnico amplio, con experiencia internacional y con parte de la base que lo acompañó en su primera etapa, en la que consiguió dos títulos con el Xeneize.