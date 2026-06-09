"Somos la auténtica oposición": el mensaje de La Libertad Avanza para las elecciones municipales

Iñaki Gutiérrez y Tomás Figueroa analizaron el escenario político de Santiago del Estero, defendieron la gestión de Javier Milei y presentaron las principales propuestas que el espacio impulsará en los municipios de cara a las elecciones.

Hoy 22:24

Con vistas a las elecciones municipales que se realizarán en Santiago del Estero, referentes de La Libertad Avanza ratificaron su intención de consolidarse como una alternativa política en la provincia y defendieron tanto el rumbo económico del Gobierno nacional como las propuestas que impulsarán a nivel local.

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En diálogo con Noticiero 7, el referente nacional Iñaki Gutiérrez y el presidente del partido en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, analizaron el escenario político provincial y las expectativas del espacio de cara a los próximos comicios.

"Santiago del Estero es una provincia importantísima"

Iñaki Gutiérrez destacó la particularidad del calendario electoral santiagueño y sostuvo que cada elección representa una oportunidad para acercar las propuestas del espacio a la ciudadanía.

El dirigente reconoció que Santiago del Estero es una de las provincias donde más cuesta instalar las ideas libertarias, aunque remarcó que La Libertad Avanza buscará competir en la mayor cantidad posible de cargos municipales y legislativos.

"Es una provincia en la que nos ha costado más que en otras traer las ideas de la libertad", afirmó, al tiempo que señaló que el objetivo es incorporar nuevas voces a los concejos deliberantes y fortalecer la representación política del espacio.

Además, destacó el vínculo que mantiene con la provincia y aseguró que el Gobierno nacional no le dará la espalda a Santiago del Estero.

Figueroa: "La oposición en Santiago del Estero es La Libertad Avanza"

Por su parte, Tomás Figueroa sostuvo que el espacio libertario representa la principal alternativa al oficialismo provincial.

El dirigente aseguró que una eventual gestión libertaria buscará optimizar los recursos provenientes de la coparticipación para atender las demandas de los vecinos.

"Vamos a mostrar que con los fondos que recibe de la coparticipación se puede satisfacer las necesidades que los vecinos requieren", expresó.

Asimismo, confirmó que La Libertad Avanza competirá en gran parte de los principales municipios santiagueños, incluyendo Capital, La Banda, Fernández, Frías, Añatuya, Termas de Río Hondo, Monte Quemado, Campo Gallo y otras ciudades del interior.

La defensa de la gestión de Javier Milei

Consultado sobre el contexto social y económico, Iñaki Gutiérrez reconoció que la situación sigue siendo compleja para muchos sectores, aunque defendió las medidas implementadas por el Gobierno nacional.

Según explicó, el proceso de transformación económica requiere tiempo y consideró que la administración de Javier Milei ya exhibe avances en áreas que definió como prioritarias, entre ellas la lucha contra la inflación.

"Nosotros dijimos que iba a ser difícil", recordó, y señaló que la baja de la inflación constituye el primer paso para alcanzar una recuperación económica más amplia.

En ese sentido, afirmó que existen indicadores que muestran mejoras en variables como el riesgo país, la estabilidad cambiaria, la producción energética y distintos sectores de consumo.

También sostuvo que parte de la sociedad todavía no percibe plenamente esos avances debido a que se trata de un proceso en desarrollo y no de un resultado definitivo.

Las reformas que impulsa La Libertad Avanza en Santiago

Uno de los puntos centrales planteados por Tomás Figueroa fue la necesidad de impulsar modificaciones en distintas cartas orgánicas municipales y normativas locales.

Entre las propuestas mencionó cambios en los sistemas de representación de los concejos deliberantes para garantizar una mayor pluralidad política y evitar que una sola fuerza concentre una amplia mayoría legislativa.

Además, planteó la posibilidad de unificar los calendarios electorales municipales con los nacionales para reducir la cantidad de elecciones que se realizan durante cada período de gobierno.

Figueroa también manifestó su preocupación por la actualización de los padrones electorales y sostuvo que se deben fortalecer los mecanismos de control y cruce de datos.

Interna nacional y respaldo al Presidente

Durante la entrevista, Gutiérrez también fue consultado sobre las diferencias internas dentro del oficialismo nacional y la relación entre distintas figuras del entorno presidencial.

El dirigente consideró que la existencia de debates y distintas posturas dentro del espacio es algo positivo y aseguró que el presidente Javier Milei promueve la convivencia de diversas líneas de trabajo.

Asimismo, defendió la institucionalidad del Gobierno frente a las diferencias públicas que puedan surgir y sostuvo que los desacuerdos deben canalizarse dentro de los mecanismos democráticos correspondientes.

De esta manera, La Libertad Avanza inició formalmente su campaña en Santiago del Estero con el objetivo de ampliar su presencia territorial y disputar espacios de representación en los municipios y concejos deliberantes de toda la provincia.