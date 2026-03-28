Intento de robo en una rotisería: sorprendieron a un intruso armado oculto entre freezers y terminó detenido

El hecho ocurrió en el barrio Almirante Brown. El sospechoso, de 23 años, fue hallado dentro del local con un cuchillo tras ingresar por un ventiluz.

Hoy 21:10

Efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 16 llevaron a cabo un procedimiento en el barrio Almirante Brown, en la ciudad Capital, donde lograron la aprehensión de un hombre que fue sorprendido dentro de una rotisería con aparentes intenciones delictivas.

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El episodio se conoció a partir del aviso de un joven de 22 años, quien alertó a la Policía que su madre —empleada del comercio gastronómico ubicado sobre avenida Belgrano— había escuchado ruidos extraños en el interior del local, como si alguien hubiese ingresado.

De inmediato, el personal policial acudió al lugar junto a efectivos de la Sección Robo y Hurto. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron a un sujeto oculto entre los freezers, quien portaba un cuchillo tipo carnicero con mango blanco.

Ante esta situación, lograron que el individuo depusiera su actitud y procedieron a su traslado a sede policial. El mismo fue identificado como un hombre de 23 años, domiciliado en la zona.

Durante la inspección del comercio, se constató que el ingreso se habría producido tras violentarse un ventiluz, por lo que se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y procedió al secuestro del arma blanca utilizada.

Por disposición del fiscal de turno, el sujeto quedó en calidad de aprehendido, mientras continúan las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.