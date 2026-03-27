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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
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En vivo: Olímpico y Quimsa se miden en una nueva edición del clásico santiagueño por la Liga Nacional

El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades. Juegan desde las 21:30. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 21:59

Olímpico de La Banda será local ante Quimsa este sábado desde las 21:30 horas, en un partido clave por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades, en un cruce con mucho en juego para los dos. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

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