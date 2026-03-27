En vivo: Olímpico y Quimsa se miden en una nueva edición del clásico santiagueño por la Liga Nacional

El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades. Juegan desde las 21:30. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 21:59

Olímpico de La Banda será local ante Quimsa este sábado desde las 21:30 horas, en un partido clave por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades, en un cruce con mucho en juego para los dos. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO