Detuvieron a dos hombres con cocaína y marihuana en Los Juríes

El operativo fue realizado en la terminal de ómnibus por la Dirección de Drogas Peligrosas. La droga estaba oculta entre prendas de vestir.

Hoy 18:33

Un operativo de inteligencia criminal concluyó este viernes por la tarde con la detención de dos hombres que trasladaban drogas en la ciudad de Los Juríes. La intervención se realizó en la terminal de ómnibus, donde se incautó casi medio kilo de cocaína y marihuana.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 17:25, cuando personal de la Comisaría 48, junto a los subinspectores Fernando Corbalán y Juan Olivera de la División de Drogas Peligrosas, interceptaron a los sospechosos en Avenida San Martín, en pleno Barrio Ferrocarril. Los hombres, de 28 y 29 años, ocultaban las sustancias ilícitas entre sus prendas.

Tras la requisa, los efectivos secuestraron la droga, compactada en envoltorios de nylon, y los teléfonos celulares de los aprehendidos para peritajes posteriores. El operativo finalizó pasadas las 19:00, bajo la supervisión de la fiscalía de turno de Añatuya, con la Dra. María Emilia Ganem y el Dr. Guillermo Farías.

Jorge Orellano, de 29 años, y Fausto Cejas, de 28, quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 y alojados en la Comisaría 48, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga incautada.