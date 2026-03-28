Huracán y Olimpo se enfrentan por la Copa Argentina con realidades diferentes

El Globo y el Aurinegro jugarán esta tarde desde las 18 en el Estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final.

Hoy 08:21

Huracán y Olimpo de Bahía Blanca se medirán este domingo en un duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido donde el equipo de Diego Martínez intentará avanzar de ronda para llevar tranquilidad en medio de un presente irregular.

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El encuentro se disputará desde las 18.00, contará con transmisión de TyC Sports y tendrá como escenario el estadio Ciudad de Caseros.

Huracán busca levantar su nivel

El Globo no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura, donde se encuentra fuera de los puestos de clasificación tras una campaña marcada por la irregularidad, con cinco empates en once partidos, incluido un polémico empate reciente ante Barracas Central.

El equipo de Parque Patricios todavía no logra consolidar una formación titular ni una identidad de juego definida, aunque el entrenador apuesta a una mejora con las incorporaciones de Óscar Romero y Lucas Blondel, quienes ya forman parte de la estructura del equipo.

Olimpo llega entonado tras su debut

Por su parte, Olimpo llega con un envión positivo tras haber comenzado su participación en el Torneo Federal A con una victoria 2 a 0 ante Alvarado, en el debut del equipo conducido por Carlos Mungo.

El conjunto bahiense intentará dar la sorpresa apoyado en la presión ofensiva, una de las principales características del modelo de juego que propone su entrenador, con el objetivo de acortar la diferencia de jerarquía y ritmo competitivo frente a Huracán.

Datos del partido

Partido: Huracán vs Olimpo

Competencia: Copa Argentina 2026 – 32avos de final

Hora: 18.00

Estadio: Ciudad de Caseros

TV: TyC Sports

Con este panorama, Huracán intentará imponer su mayor experiencia en la categoría para avanzar de fase, mientras que Olimpo buscará dar el golpe y seguir construyendo confianza en este arranque de temporada.