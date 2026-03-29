Accidente impactante en Suzuka: Oliver Bearman se estrelló tras esquivar a Franco Colapinto

El piloto de Haas protagonizó un momento dramático en el GP de Japón al evitar al argentino en plena diferencia de energía. Terminó contra el muro y fue trasladado al centro médico.

Hoy 03:16

Un momento de alto impacto se vivió en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 cuando Oliver Bearman sufrió un violento accidente en la vuelta 22 tras intentar esquivar a Franco Colapinto en la temida curva de la Cuchara. El británico perdió el control de su Haas en una maniobra crítica, impactó contra el muro de contención y encendió las alarmas en el circuito de Circuito de Suzuka.

La maniobra tuvo como detonante una de las grandes polémicas de la actual Fórmula 1: las diferencias en la fase de energía de las unidades de potencia. Mientras Colapinto transitaba un momento de recarga —con menor potencia disponible—, Bearman venía con el total de energía, lo que generó una diferencia de velocidad determinante. Al encontrarse de golpe con el argentino en esa situación, el inglés debió esquivarlo de manera brusca, lo que derivó en la pérdida de control.

El impacto fue fuerte y preocupante. Bearman logró salir del auto, pero evidenció dolor en su pierna derecha, por lo que fue asistido de inmediato y trasladado al centro médico para una evaluación más profunda. Las imágenes reflejaron la gravedad del golpe, en un sector del trazado caracterizado por su alta velocidad y escaso margen de error.

Este escenario había sido advertido previamente por varios pilotos, entre ellos Sergio Pérez, quien había señalado que era “cuestión de tiempo” para que ocurriera un accidente de este tipo. La combinación de autos con distinta entrega de potencia —producto de baterías descargándose o recargándose— volvió a poner en debate la seguridad de esta nueva generación de unidades híbridas.