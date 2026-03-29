El municipio confirmó un nuevo cronograma de fumigación

Las tareas se realizarán del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril e incluirán numerosos barrios de la ciudad, a cargo del área de Fumigación de la Secretaría de Servicios Públicos.

Hoy 16:20

La municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación que se implementará desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, con una amplia cobertura de barrios.

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El área de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos será la encargada de realizar esta tarea que tiene como fin prevenir la proliferación del vector transmisor del dengue.

De este modo, las fumigaciones abarcarán los barrios El Rincón, Procrear, Las Moras 1 y 2, Mama Antula 1, 2 y 3, 25 de Mayo 100 y 300 Viviendas, San Fernando, Paraíso, La Guarida, Militar, Monte Hermoso, Central Argentino Viejo, Ampliación y 200 Viviendas y los Módulos de la Ruta 11.

Las fumigaciones son acciones de prevención que se complementan con otros trabajos que realiza semanalmente la comuna para prevenir el dengue, trabajos como desmalezamiento, limpieza y erradicación de basurales.