Invitan a participar de un taller práctico de Inteligencia Artificial

La capacitación se realizará el 4 de abril en la Casa del Bicentenario y está dirigida a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general.

Hoy 16:29

El próximo 4 de abril se llevará a cabo un Taller de Inteligencia Artificial en la Casa del Bicentenario, en el horario de 9:00 a 12:00 horas, con el objetivo de brindar herramientas tecnológicas aplicables a distintos ámbitos.

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La capacitación está dirigida a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general interesado en incorporar el uso de la inteligencia artificial en sus actividades diarias, laborales o educativas.

Durante la jornada se abordarán contenidos prácticos que permitirán a los participantes comprender qué es la inteligencia artificial y cómo aplicarla en la vida cotidiana, utilizar herramientas digitales para la generación de contenidos, optimizar tareas mediante el uso de IA y potenciar proyectos personales y profesionales con nuevas tecnologías.

El taller tendrá una modalidad teórico-práctica, promoviendo la participación activa de los asistentes y el aprendizaje dinámico.

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Al finalizar, se entregará material digital de apoyo y certificado en formato PDF.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3855823707.