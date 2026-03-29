En fotos, así se vivió la previa del clásico entre Güemes y Mitre

Una multitud copó las inmediaciones del estadio en la previa del duelo santiagueño por la fecha 7 de la Primera Nacional. El color, la pasión y el folclore dijeron presente desde temprano.

Hoy 17:13

La previa del clásico entre Güemes y Mitre se vivió con una intensidad especial en el imponente Estadio Único Madre de Ciudades, que desde varias horas antes del inicio ya lucía rodeado de hinchas de ambos equipos. Familias enteras, grupos de amigos y banderas al viento comenzaron a darle forma a una jornada cargada de emoción, en un duelo que paraliza a toda la provincia.

Las inmediaciones del estadio se tiñeron con los colores característicos de cada parcialidad, con cánticos que no se detuvieron en ningún momento. El clima fue de fiesta total, con puestos ambulantes, bombos, trompetas y todo el folclore típico del fútbol argentino, en una muestra clara de la importancia que tiene este clásico en la Primera Nacional.