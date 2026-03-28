Sarmiento va por la recuperación buscando los primeros puntos ante su homónimo de Resistencia

El Profe recibirá este domingo desde las 18 al Sarmiento chaqueño por la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, en lo que será su primera presentación ante su gente.

Hoy 08:21

Sarmiento de La Banda afrontará esta tarde un compromiso importante cuando reciba a su homónimo de Resistencia en el estadio Ciudad de La Banda, que luce renovado para esta temporada.

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El equipo bandeño buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en el debut frente a Boca Unidos en Corrientes, resultado que lo obliga a sumar para no perder terreno en el inicio del campeonato.

El debut en casa del Profe

El encuentro marcará la primera presentación como local del Profe, que intentará hacerse fuerte ante su gente y conseguir sus primeros puntos en la Zona 2 del Federal A.

El árbitro principal del partido será César Antonio Ceballo, quien estará acompañado por Luciano Agustín Díaz como asistente 1 y Dalma Pérez como asistente 2. El cuarto árbitro será Mario Facundo Rojo Casal.

Los precios de las entradas

Socios:

Platea y preferencial: $12.000

$12.000 General: $8.000

No socios:

Platea y preferencial: $20.000

$20.000 General: $15.000

$15.000 Menores y jubilados: $10.000

Con este panorama, Sarmiento de La Banda intentará dejar atrás el traspié inicial y regalarle una alegría a su gente en su estreno como local en esta nueva temporada del Federal A.