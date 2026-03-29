Culminaron con éxito las actividades del proyecto “Mujeres del Territorio”

El evento reunió a 40 emprendedoras y contó con espectáculos en vivo, cerrando el Mes de la Mujer organizado por la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.

Hoy 16:24

Con una importante participación, se desarrolló exitosamente la Feria de Mujeres Emprendedoras denominada “Mujeres del Territorio”, organizada por direcciones pertenecientes a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda.

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El encuentro se realizó el día viernes a la tarde en la plaza Manuel Belgrano y fue organizado por las direcciones de Emprendedores, Género y Nutrición Comunitaria, culminando así un mes con varias actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

La feria contó con la participación de 40 emprendedoras de diferentes rubros y las actuaciones especiales en vivo de la cantante “Maki” Rojas y el grupo Suena Cumbia.

La responsable del área de Género, Lic. Belén Benac, destacó: “Esta actividad que estamos llevando a cabo en la Plaza Belgrano es el cierre de lo que es el Mes de la Mujer, entendiendo que el 8 de marzo se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y se han venido realizando durante todo el mes diferentes actividades para todas las mujeres bandeñas.

Y en esta oportunidad hemos querido cerrar el mes con una feria de emprendedoras que nos acompañan en todos los eventos que viene realizando la Municipalidad de la Banda y también con shows en vivo de mujeres que también nos suelen acompañar”.

Agregó: “Nos parecía muy importante agasajarlas de esta manera, con una actividad recreativa, un poco más relajada, para que toda la comunidad pueda disfrutar.

Quiero agradecer al Intendente Roger Nediani que nos permite llevar a cabo estas políticas públicas en este momento tan difícil, garantizando que todas estas mujeres puedan económicamente solventarse a través de sus emprendimientos y que el ciudadano bandeño pueda venir a disfrutar de estos eventos”.

Por su parte, la responsable del área de Emprendedores, Zahen Nabac, informó: “La feria es una actividad que venimos trabajando en conjunto con direcciones pertenecientes a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y en esta oportunidad tenemos a 40 emprendedoras que nos acompañan en esta hermosa actividad con producciones de diferentes rubros.

Esta es una oportunidad para ellas, para mostrar sus productos y para que puedan comercializarlos. Como decía mi compañera, esto se da sólo gracias a la gestión de nuestro Intendente Roger Nediani, que apuesta fuerte por la economía local.

Queremos agradecer también al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani, que nos permite llevar a cabo todas estas actividades y también a todas las mujeres y a la comunidad en general que siempre acepta y tiene buena predisposición para participar de estas propuestas”.