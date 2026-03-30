Sophie Turner sufrió una lesión y se detuvo el rodaje de la serie "Tomb Raider"

La producción de la ambiciosa adaptación de Amazon MGM Studios fue suspendida de forma preventiva mientras la actriz se recupera.

Hoy 07:39

La producción de la nueva serie de Tomb Raider se encuentra momentáneamente detenida luego de que su protagonista, Sophie Turner, sufriera una lesión leve.

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Según informó Amazon MGM Studios, la pausa en el rodaje responde a una medida preventiva. “Sophie Turner recientemente experimentó una lesión menor. Como precaución, la producción se ha detenido brevemente para permitirle tiempo de recuperación. Esperamos retomar el trabajo lo antes posible”, indicó el estudio en un comunicado.

Aún no está claro si la lesión ocurrió durante el rodaje, aunque fuentes cercanas señalaron que la interrupción podría extenderse por unas dos semanas. Durante este período, el equipo técnico continuará percibiendo su salario.

Sophie Turner como Lara Croft

La serie, que se filma principalmente en el Reino Unido, es uno de los proyectos más esperados de la plataforma Prime Video. El pasado 15 de enero, el estudio había anunciado el inicio de la producción con la difusión de una primera imagen de Turner en el papel de la icónica aventurera Lara Croft.

Basada en la popular franquicia de videojuegos, la historia sigue las aventuras de la arqueóloga en distintos escenarios alrededor del mundo. El elenco incluye a figuras destacadas como Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Jack Bannon, entre otros.

Detrás del proyecto se encuentra Phoebe Waller-Bridge, creadora de la aclamada serie Fleabag, quien se desempeña como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge. La dirección está a cargo de Jonathan Van Tulleken.

Pese al contratiempo, desde la producción confían en retomar pronto el rodaje y continuar con el desarrollo de una de las apuestas más fuertes de la plataforma en el género de aventuras.