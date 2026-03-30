La Municipalidad de La Banda alertó por reiterados actos de vandalismo en un semáforo

El dispositivo fue dañado por sexta vez y solicitan compromiso ciudadano para preservar los bienes públicos.

Hoy 13:19

La Municipalidad de La Banda informó que el semáforo ubicado en la intersección de Av. 25 de Mayo y calle 7 volvió a ser afectado por un hecho de vandalismo por sexta vez, donde personas desconocidas sustrajeron el cableado del sistema, dejando fuera de funcionamiento este importante dispositivo de control vial.

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Desde el municipio se destacó que los semáforos cumplen un rol fundamental en la organización del tránsito, permitiendo ordenar la circulación vehicular, prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Su correcto funcionamiento es clave en zonas de alto tránsito, como lo es esta intersección.

Asimismo, se indicó que este tipo de hechos no solo generan inconvenientes en la circulación, sino que también implican un importante costo para el Estado municipal, que debe destinar recursos para su reparación.

En este sentido, se solicita a la comunidad tomar conciencia sobre el cuidado de los bienes públicos, entendiendo que forman parte del patrimonio de todos los vecinos y son esenciales para la seguridad vial.

Finalmente, se informó que ya se están llevando adelante las tareas correspondientes para restablecer el servicio, y se reiteró el pedido de colaboración a los vecinos para denunciar cualquier hecho de vandalismo y contribuir al cuidado de la ciudad.