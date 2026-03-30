Se realizó un operativo integral de salud destinado a mujeres en el CAMM 25 de Mayo

La jornada incluyó estudios de Papanicolaou, colocación de parches mamarios, vacunación y asesoramiento en educación sexual, promoviendo prevención y acceso a servicios sanitarios.

Hoy 13:26

En la jornada del viernes 27, se llevó a cabo un operativo integral de salud destinado a mujeres en el CAMM 25 de Mayo, con el objetivo de promover el cuidado, la prevención y el acceso a servicios sanitarios.

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Durante la actividad, se brindaron diferentes prestaciones, entre ellas la colocación de parches mamarios, realización de estudios de Papanicolaou (PAP), extracción de implantes, consejería en Educación Sexual Integral (ESI), vacunación y un stand de alimentación saludable.

La iniciativa estuvo orientada a fortalecer el acceso a la salud y generar espacios de información y acompañamiento, permitiendo a las mujeres acceder a controles y asesoramiento en un mismo lugar.

De esta manera, el municipio continúa desarrollando políticas públicas que priorizan la prevención y el bienestar de la comunidad, acercando servicios esenciales a los distintos sectores de la ciudad.