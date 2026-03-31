Lanzan nuevo trailer de la esperada tercera temporada de Euphoria

La serie de HBO vuelve tras más de cuatro años con nuevos episodios, un elenco ampliado y una innovadora apuesta visual que podría marcar su despedida.

Hoy 07:13

HBO y A24 presentaron el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria, la exitosa ficción creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, basada en la producción israelí Hot, desarrollada por Ron Leshem y Daphna Levin.

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El regreso de la serie se producirá más de cuatro años después del final de su segunda temporada, con el estreno del primer episodio previsto para el 13 de abril en HBO Max. A partir de esa fecha, se lanzará un nuevo capítulo cada lunes hasta completar una temporada de ocho episodios, en lo que podría ser la última entrega de la historia.

El reparto principal vuelve a estar encabezado por Zendaya, acompañada por Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. La trama seguirá a un grupo de amigos que, tras terminar el instituto, se enfrentan a un entorno más complejo donde entran en juego la fe, la redención y los dilemas morales.

La temporada también suma numerosas participaciones especiales, entre las que destacan Sharon Stone, Rosalía, Colman Domingo y Natasha Lyonne, ampliando el universo de la serie con nuevas incorporaciones.

Uno de los aspectos más distintivos de esta entrega será su apartado técnico: la serie fue rodada con una nueva emulsión cinematográfica de Kodak en formatos de 35 mm y 65 mm, una decisión que marca un hito al convertirla en la primera serie de ficción en utilizar de forma significativa el formato de 65 mm. Para ello, Levinson trabajó junto al director de fotografía Marcell Rév en el desarrollo y aplicación de esta tecnología.

Con un regreso marcado por la expectativa y la posibilidad de ser su cierre definitivo, ‘Euphoria’ se prepara para una nueva etapa que combina continuidad narrativa, expansión de su elenco y una fuerte apuesta estética, en un contexto de alto interés por parte del público y la crítica.