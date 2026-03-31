"Supergirl" revela a la familia de Kara Zor-El y anticipa una aventura interplanetaria

La nueva película de DC Studios, que llegará a los cines en junio de 2026, profundizará en los orígenes del personaje con un enfoque emocional y múltiples mundos.

Hoy 07:17

La esperada película Supergirl, producida por DC Studios, continúa generando expectativa de cara a su estreno el 26 de junio de 2026 con la revelación de nuevos detalles sobre su historia y personajes. Una reciente imagen oficial confirmó la presencia en imagen real de la familia de Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock.

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En la película, David Krumholtz dará vida a Zor-El, mientras que Emily Beecham interpretará a Alura In-Ze, consolidando así el núcleo familiar que marcará el pasado y las motivaciones de la protagonista en esta nueva etapa cinematográfica.

El director Craig Gillespie explicó en una entrevista con Entertainment Weekly que la elección de Krumholtz respondió tanto a su talento como a su afinidad con el material original. “Es un gran fan de los cómics”, señaló, destacando además la exigencia del rodaje. Según detalló, el elenco tuvo que enfrentarse a un desafío poco habitual: aprender idiomas completamente nuevos para escenas con extensos diálogos, lo que requirió intérpretes con alto nivel actoral.

La propuesta del filme incluirá una масштабada construcción de universo. Gillespie adelantó que la historia transcurrirá en aproximadamente nueve planetas diferentes, cada uno con su propio idioma, lo que refuerza el carácter épico y de ciencia ficción de la producción. “La historia implica muchos viajes”, afirmó el realizador.

Inspirada en la novela gráfica de Tom King, la película presentará a Kara en una travesía junto a Ruthye Marye Knoll, personaje interpretado por Eve Ridley. Ambas se embarcarán en la persecución de Krem, un villano encarnado por Matthias Schoenaerts.

Más allá de la acción, el motor emocional de la historia estará vinculado a Krypto, el superperro de Kara, quien es envenenado al inicio del relato. Este hecho desencadena una carrera contrarreloj que impulsa la trama y aporta un componente de urgencia y carga emocional.