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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAR 2026 | 24º
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La Banda se prepara para un calor intenso: temperaturas elevadas para hoy Martes 31 de marzo de 2026

Hoy, La Banda tendrá un clima soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán niveles bastante elevados. Los bandeños deben estar preparados para un incremento en el calor.

Hoy 08:16

La Banda, Santiago del Estero, amaneció con un clima soleado y agradable este Martes 31 de marzo de 2026. Actualmente, la temperatura es de 25.2 °C, con una sensación térmica que se eleva hasta 26.5 °C. La humedad se mantiene en un 79%, lo que puede hacer que el clima se sienta un poco más caluroso a lo largo del día.

Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 36.2 °C durante la tarde, lo que representa un día caluroso para los bandeños. Con un viento que sopla a 11.2 km/h desde el noreste, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

El pronóstico para mañana, miércoles 1 de abril, indica que el clima seguirá soleado con una mínima de 23.8 °C y un máximo de 36.3 °C. Los bandeños deberán prepararse para otro día de intenso calor, ya que la tendencia se mantendrá en los próximos días.

El jueves 2 de abril, la situación climática no cambiará significativamente, ya que se pronostica un día igualmente soleado con temperaturas que oscilarán entre 25 °C como mínima y 36.3 °C como máxima. Estas condiciones sugieren que los bandeños deben estar atentos y cuidarse del sol.

En resumen, hoy los bandeños experimentarán un clima soleado con temperaturas que alcanzarán los 36.2 °C. Para los próximos días, se anticipa un clima similar, con temperaturas que oscilarán entre los 23.6 °C y 36.3 °C de máxima, así que es importante mantenerse hidratados y cuidarse del calor.

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