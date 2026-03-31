VIDEO| Un alumno fue hospitalizado tras una agresión por un banco en una escuela de Mar del Plata

Tiene 14 años y sufrió fracturas en la cara. El atacante, con antecedentes, fue expulsado.

Hoy 09:00

En medio de la conmoción por el crimen un estudiante en un colegio de Santa Fe, se conoció otro brutal caso de violencia escolar en Mar del Plata que terminó con un chico de 14 años internado con fracturas en la cara y un alumno expulsado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió este viernes en la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh cuando un joven atacó brutalmente a un compañero porque no quiso cederle el banco.

El brutal ataque ocurrió este viernes, cerca de las 7.40 de la mañana, durante la primera hora de clases. Un alumno de tercer año entró al aula y discutió con Nahuel, de 14 años, por un banco.

La situación se descontroló cuando el agresor lo tomó del cuello, lo tiró al piso y comenzó a pegarle trompadas y patadas.

Como consecuencia del ataque, Nahuel sufrió fracturas en la cara y su familia realizó una denuncia policial. El video del violento episodio se viralizó en redes sociales y generó conmoción en la comunidad educativa.

La reacción no tardó en llegar. Padres y alumnos, convocados por el centro de estudiantes, realizaron una protesta pacífica en la puerta de la escuela para exigir mayor seguridad y respuestas concretas de las autoridades.

En diálogo con el diario La Capital, Leopoldo, el padre de Nahuel, denunció que ya habían advertido sobre la conducta violenta del agresor el año pasado y fue contundente.

“Tuvo que pasar lo de mi hijo para que se ocupen y tomen cartas en el asunto. Ahora sí pudieron sacarlo del colegio, pero durante el año pasado me la pasé firmando actas y me decían que no podían hacer nada. Y pasó esto”.

El hombre también criticó la falta de respuestas del equipo directivo: “No hubo respuestas contundentes para que los padres dejemos a nuestros hijos con tranquilidad en la institución”.

Leopoldo contó que Nahuel está “golpeado y triste”, en plena recuperación. “Se puso muy mal cuando vio el video, porque no recordaba que le habían pateado la cabeza”, explicó.

Además, denunció que la ambulancia nunca llegó y tuvo que llevar a su hijo al hospital por sus propios medios.

Nahuel está internado en la Clínica del Niño y la Familia, con el rostro muy hinchado y bajo tratamiento con antibióticos, corticoides y antiinflamatorios. Según contó su tía Guillermina, tiene “múltiples fracturas en la nariz y el maxilar”.

“Ahora hay que esperar que se recupere, es muy feo ver a tu hijo así”, sostuvo Leopoldo.

Tras la manifestación, el centro de estudiantes agradeció la participación de las familias y docentes, y envió un mensaje de apoyo.

“Lo que pasó también refleja realidades que atraviesan muchas escuelas en Argentina. Nahuel, te estamos esperando con los brazos abiertos, no estás solo. Toda la escuela está con vos, acompañándote y esperando tu pronta recuperación”, escribieron.

Ante la gravedad de la agresión, las autoridades de la Escuela Secundaria N°38 “Rodolfo Walsh” expulsaron el lunes al joven que golpeó a Nahuel.

La decisión fue confirmada por la Jefatura Distrital y por los padres de la víctima. Según informaron fuentes oficiales, el agresor no podrá seguir estudiando en la Escuela N°38 y será trasladado a otro establecimiento, ya que no se le puede negar el derecho a la educación.