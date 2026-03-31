Irán redobla su desafío a EE.UU. e Israel con un multimillonario peaje en el Estrecho de Ormuz

La comisión parlamentaria iraní aprobó el proyecto de ley, que ahora debe pasar por el Parlamento y el Consejo de los Guardianes. En medio del conflicto por la suba del crudo, Donald Trump instó a los países a hacerle frente al régimen persa.

Hoy 10:43

En medio de la escalada mundial del precio del petróleo a costa del cierre de uno de los canales más importantes y estratégicos, Irán redobló su desafío en su guerra con Estados Unidos e Israel con la aprobación de la comisión parlamentaria del proyecto de ley para cobrar un peaje millonario para volver a habilitar el Estrecho de Ormuz.

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La estrategia, que a partir de ahora tendrá que recibir la luz verde del Parlamento y el Consejo de los Guardianes, impondría un monto de hasta dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como sucede en el Canal de Suez.

Peaje en el Estrecho de Ormuz: la multimillonaria cifra que podría obtener Irán

Con esta medida, la República Islámica podría obtener unos US$ 100.000 millones anuales por los peajes, un monto que superaría incluso la cifra que ganan por la venta del petróleo, estimada en unos 80 mil millones de dólares.

Hasta el momento, no existía una legislación formal para aplicar peajes. Sin una tasa oficial, Irán cobraba un monto sólo a ciertos barcos y de forma ilegal. Esta especie de "multa" se aplicaba teniendo en cuenta la "amistad o enemistad" con los países de los que provenían los barcos.

El tránsito por el Estrecho de Ormuz, todavía bloqueado para los enemigos políticos, continúa limitado. En el último mes sólo unos 150 buques lograron pasar por esta vía marítima, cuando antes esa cifra era la que se repetía a diario, indicó la firma S&P Global Market Intelligence.

Con este nuevo proyecto, el desglose del peaje contemplaría la seguridad marítima, el cobro de tasas por contaminación ambiental, por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional.

Guerra en Medio Oriente: la jugada de Trump para acabar con el poder de Irán

Desde que Estados Unidos tomó partido y se involucró en la guerra a finales de febrero, Irán ha tomado represalias válidas tanto para el país de Donald Trump y sus aliados: el cierre del estrecho de Ormuz es sólo una de las medidas.

La República Islámica sabe que el petróleo es una herramienta clave para desbloquear el conflicto, pero Trump insta al resto de los países a tomar partido. En las últimas horas, el jefe de la Casa Blanca le habría asegurado a sus asesores que estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán.

La reapertura del estrecho de Ormuz ya no es una prioridad para el presidente de los Estados Unidos. El fin de su participación en el conflicto podría habilitar a Teherán para que controle durante mucho más tiempo el cierre de la vía marítima y, con esto, la extorsión al resto de los países que luchan por el aumento en el precio del petróleo.

Sin embargo, Donald Trump llamó a todos los países a revelarse contra Irán: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", escribió en un posteo en su red Truth Social. "A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia", comenzó diciendo.

Entre las recomendaciones del republicano, Trump llamó a todos los países a comprar el petróleo de los Estados Unidos: "tenemos de sobra", aseguró. En segundo lugar, instó a las naciones afectadas a tomar coraje y conseguir su propio petróleo: "Vayan al estrecho y tómenlo", apuntó este martes.

"Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump en un mensaje que pone en alerta a los aliados de la OTAN o de Asia.

A costa del conflicto internacional, el barril de petróleo ya superó los 100 dólares y pone al mundo al borde de una crisis energética, económica y política sin precedentes. Mientras tanto, Donald Trump parece tener apuro por terminar esta guerra; luchar por la reapertura del estrecho de Ormuz no haría más que prolongar el conflicto.