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La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”

Hoy 10:35

La Cámara  Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno  nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder  Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y  Recomposición del Salario Docente. 

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Puntualmente,  la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de  inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la  actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las  universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la  ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de  todos los programas de becas de los estudiantes. 

En  sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que  resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a  que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el  impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un  derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que  suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo  podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para  solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin  embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y  argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de  financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el  Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al  Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus  posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado  por la Cámara en su fallo. 

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas  movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales  ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la  decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario,  que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de  financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la  ejecución de la norma. 

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

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