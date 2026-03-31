Clases públicas de docentes universitarios frente al domicilio de Manuel Adorni

Exigen incremento de presupuesto para las facultades en una protesta impulsada por agrupaciones de izquierda.

Hoy 10:18

Docentes universitarios dan clases públicas frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Caballito, donde hay un operativo de seguridad de la Policía Federal. La protesta es impulsada por agrupaciones de izquierda, en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios. La propiedad del jefe de Gabinete es una de las que está bajo la lupa de la Justicia.

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Juan Duarte, docente de Psicología en el CBC de la UBA, dijo que las clases son frente “a una de las tantas propiedades del ‘deslomado’ Adorni, que supuestamente debería aplicar la Ley de Financiamiento Educativo, de 2024, para recomponer un poco la situación de la docencia universitaria, que está en una situación crítica”.

Duarte cuestionó, en declaraciones: “Mientras no la aplican, nos deberían recomponer 55,4% de nuestro salario, solamente para volver a diciembre de 2023. Estamos en el punto más bajo de la historia salarial y presupuestaria en la universidad. También las becas estudiantiles son de $35 mil que cobran los estudiantes, no alcanza para nada”.