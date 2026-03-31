Realizaron la reconstrucción del homicidio de Julio Jiménez en Las Termas

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa Nueva con la presencia de los imputados, sus defensores y el equipo fiscal que investiga el caso.

Hoy 11:16

Este martes se realizó la reconstrucción del homicidio de Julio Jiménez en el barrio Villa Nueva de Las Termas de Río Hondo, en el marco del proceso judicial que tiene como imputados a los hermanos conocidos como “Tila” y “Pelao” Valor.

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Del procedimiento participaron los acusados, actualmente enjuiciados, junto a sus abogados defensores, entre ellos Inca Cardozo, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, encabezados por el fiscal coordinador Gustavo Montenegro y el fiscal Emanuel Sabater.

La medida judicial forma parte de las instancias probatorias del proceso, y tiene como objetivo recrear las circunstancias en las que ocurrió el hecho, contrastando testimonios y evidencias recolectadas durante la investigación.

El crimen tuvo lugar el 25 de mayo de 2023, cuando Julio Jiménez fue interceptado en la vía pública, frente a su domicilio. Según la investigación, “Tila” Valor habría descendido de un vehículo y efectuado al menos cuatro disparos con un arma de fuego.

La víctima recibió heridas de gravedad en la cabeza, la cadera y el abdomen, por lo que fue trasladada al hospital, donde permaneció internada en estado crítico hasta el 29 de mayo, fecha en la que falleció en el Hospital Regional.

Tras el hecho, se desplegaron intensos operativos policiales, que incluyeron allanamientos y detenciones de personas vinculadas al entorno de los acusados, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

Con el avance de la causa, la investigación se centró en los hermanos Valor. “Tila” fue imputado como autor de homicidio simple, mientras que “Pelao” enfrenta cargos por participación secundaria. Ambos recibieron prisión preventiva, medida que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Actualmente, “Tila” Valor permanece detenido en el Centro Único de Detenidos, mientras continúa el desarrollo del proceso judicial en su contra.

La reconstrucción realizada busca aportar mayor claridad sobre la mecánica del hecho, en una causa que avanza hacia su definición en sede judicial.