Conmoción en Santa Fe por el homicidio de un hombre de 35 años

Ocurrió en la zona oeste de Rosario. La víctima tenía antecedentes delictivos y está señalado como parte de la banda que contribuyó a la fuga del "Morocho" Mansilla.

Hoy 11:30

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió el lunes por la noche en Seguí y calle 1722.

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Personal policial fue comisionado al lugar por la central 911 cerca de las 22:25, tras un aviso por una persona herida de arma de fuego. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima gravemente herida y solicitaron la intervención del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias). Minutos después arribó una ambulancia, que constató el fallecimiento del hombre.

Según fuentes policiales, la víctima tenía antecedentes por robo, tentativa de robo, secuestro de arma blanca y conducción de una motocicleta con pedido de secuestro. Además, había estado vinculado a la fuga del narcotraficante Claudio Javier Mansilla, ocurrida en 2021, ya que habría colaborado con uno de los evadidos que posteriormente fue recapturado.