Día de la Visibilidad Trans: historias de identidad, lucha y aceptación

Por Ramiro Trejo, Macarena Briceño y Daiana Rios

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En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, dos voces locales compartieron sus historias de vida, marcadas por el proceso de identidad, los desafíos personales y el camino hacia la aceptación.

Florencia, administrativa del SEA 107, recordó que desde la infancia comenzaba a reconocerse. “Antes de mi transición fue muy difícil, sobre todo en la familia. Hoy están orgullosos de mí”, expresó, destacando el acompañamiento de sus padres.

Por su parte, Liam, estudiante de Psicología, contó que inició su proceso a los 17 años. “Escribir sobre voces marginadas es una forma de reivindicar lo que no se habla”, señaló.

Además, dejó un mensaje: “No hay que tener miedo a los cambios. Lo que necesitamos es amor para poder salir adelante”.

Ambas historias reflejan la importancia de la visibilidad, el respeto y el acompañamiento en el camino hacia la identidad.