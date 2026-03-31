Paredes volvió a hablar de la posible llegada de Dybala a Boca: "Es un sueño..."

El capitán del Xeneize tuvo una entrevista con el sitio oficial de la Copa Libertadores y mencionó la posibilidad de que la Joya juegue el certamen con la azul y oro.

Hoy 12:53

En la antesala del inicio de la Copa Libertadores 2026, Leandro Paredes brindó una entrevista al sitio oficial del torneo donde se refirió a la actualidad de Boca Juniors y a la posibilidad de compartir plantel con Paulo Dybala, un viejo anhelo del club.

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“Para mí sería un sueño y para él también. Ojalá pueda estar acá, él tiene mucha ilusión”, expresó el volante, alimentando los rumores sobre la posible llegada de la Joya al conjunto de la Ribera.

Boca sueña con sumar a Dybala en junio

Las declaraciones de Paredes vuelven a encender la ilusión en el mundo xeneize, que desde hace meses sigue de cerca la situación del actual jugador de la Roma, cuyo contrato finaliza en junio de 2026.

El atacante fue operado a principios de mes por una lesión en la rodilla izquierda, lo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta mediados de abril, aunque esto no frena las expectativas de una futura negociación.

En diciembre pasado, el mánager deportivo de Boca, Marcelo Delgado, también se refirió a esta posibilidad: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad”, señaló, dejando en claro que la situación será evaluada por la dirigencia.

Paredes destacó a un juvenil de la Selección Argentina

Durante la entrevista, el mediocampista también habló sobre Tomás Aranda, juvenil con quien compartió entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi durante la reciente fecha FIFA.

“Es uno de los que más me llama la atención por cómo juega, la intención de juego que tiene y su calidad. Espero poder seguir ayudando a que crezca”, aseguró sobre el futbolista convocado a la Sub 20.

Su presente en la Selección y la agenda con Boca

El volante continúa concentrado con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y podría sumar minutos en el amistoso frente a Zambia, lo que podría complicar su presencia inmediata en Boca, que el jueves enfrentará a Talleres.

Además, Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que si recibe una más podría perderse el clásico ante Independiente. En caso de no ser amonestado en ese partido, quedaría al límite para el Superclásico ante River.

De esta manera, el mediocampista vive días intensos entre su participación con la Albiceleste, la competencia con Boca y la ilusión de poder compartir equipo en el futuro con Dybala, uno de los grandes deseos de los hinchas.