Israel asegura que ocupará parte del Líbano cuando termine la guerra: impedirá el regreso de desplazados

Lo dijo el ministro de Defensa israelí, Daniel Katz. Sostienen que quieren garantizar la seguridad en la zona norte de Israel.

Hoy 11:53

Mientras continúa la tensión en Medio Oriente, Israel aseguró que ocupará una parte del sur de Líbano cuando termine la guerra y advirtió que le impedirá el regreso a cientos de miles de desplazados hasta que se garantice la seguridad en el norte de su país.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país ocuparán partes del sur del Líbano una vez que termine la guerra que mantiene contra el grupo Hezbollah.

"Al final de esta operación, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani", el río que fluye unos 30 km al norte de la frontera entre ambos países, aseguró Katz en un video difundido por su oficina.

El ministro añadió que a cientos de miles de libaneses desplazados se les "impedirá por completo" regresar hasta que se garantice la seguridad en el norte de Israel, y añadió que "todas las casas de las aldeas adyacentes a la frontera en Líbano serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza".

"El regreso al sur del Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte se impedirá por completo mientras no se garantice la seguridad y la protección de los habitantes del norte (de Israel)", remarcó Katz.

El funcionario precisó que el 'modus operandi' será el mismo que el aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, extremo sur y norte respectivamente, arrasadas por Israel en estos dos años de ofensiva por tierra, mar y aire. Ambas permanecen ahora bajo su control militar.

"Estamos decididos a separar al Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hizbulá y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad", dijo Katz, al igual que "en Siria y Gaza".

Israel sostiene que asesinó a 850 miembros de Hezbollah y Líbano denuncia 1.250 muertes

El Ejército de Israel asegura haber matado a unos 850 miembros de Hezbollah en el Líbano, donde las autoridades elevan el total de fallecidos a alrededor de 1.250 desde que comenzaron los ataques israelíes al país. "Hemos eliminado a más de 850 terroristas de Hizbulá. De ellos, 230 de la Fuerza Radwan (el cuerpo de élite de la organización)", dijo durante una videoconferencia ante los medios el portavoz castrense Nadav Shoshani.

El Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. En los últimos días Israel bombardeó hasta en tres ocasiones de forma deliberada ambulancias y centros médicos, matando a al menos 52 personas.

Otro ataque en el sur del Líbano mató recientemente a los periodistas Ali Shaib y Fatima y Mohamed Fatuni. Mientras que el Ejército israelí aseguró que el primero pertenecía a Hezbollah sin publicar pruebas verificables, y aún no se ha pronunciado sobre los dos últimos.

El portavoz aseguró que Hezbollah disparó contra Israel hasta 5.000 municiones, entre drones, y misiles, que mataron hasta el momento a dos civiles israelíes en el norte del país. Además, diez soldados murieron en la operación terrestre en el sur del Líbano desde que Israel profundizó su invasión del sur del país hace un mes. Los últimos cuatro, anunciados este martes.

Hasta el momento, cinco divisiones del Ejército operan en el sur del Líbano, según el diario The Times of Israel: la 162 hace incursiones y la 146 tiene una posición defensiva en el área occidental; la 91 y la 36 mantienen ofensivas en la parte oriental y la 210 está posicionada en el Monte Dov (en la frontera entre los Altos del Golán sirios, ocupados, y el Líbano).