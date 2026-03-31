Desde la UNSE destacaron la iniciativa para regularizar la sede de la Facultad de Humanidades

Autoridades universitarias respaldaron el proyecto de ley impulsado en el Congreso y subrayaron su importancia para garantizar estabilidad, planificación y crecimiento institucional.

Hoy 11:05

Autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresaron su acompañamiento al proyecto de ley presentado en el Congreso por el senador Gerardo Zamora y respaldado por los legisladores José Emilio Neder y Elia Moreno, que propone transferir el edificio donde funciona la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

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El rector de la casa de estudios, Marcelino Ledesma, manifestó su beneplácito por la iniciativa y destacó la importancia de avanzar en la regularización dominial del inmueble. En ese sentido, consideró que se trata de “un paso fundamental para consolidar la planificación institucional a largo plazo y garantizar condiciones de estabilidad para toda la comunidad universitaria”.

Asimismo, remarcó que la universidad ha sostenido durante años el crecimiento de la sede con recursos propios, mediante obras de ampliación y mejoras edilicias, lo que refuerza la necesidad de que el edificio pase a formar parte del patrimonio de la UNSE.

En ese marco, Ledesma también destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y expresó su agradecimiento por el acompañamiento sostenido a la universidad. “Queremos valorar especialmente la vocación de diálogo y cooperación”, afirmó, al tiempo que subrayó que esta articulación ha permitido avanzar en políticas que fortalecen la educación pública.

Además, consideró que “este tipo de iniciativas reflejan una mirada estratégica compartida sobre el rol de la universidad en el desarrollo de la provincia”, y sostuvo que la articulación institucional es clave para consolidar proyectos a largo plazo.

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Sandra Moreira, también valoró la iniciativa y destacó su impacto directo en la vida académica. “La posibilidad de contar con la titularidad del inmueble brinda previsibilidad y fortalece el desarrollo de nuestras carreras”, señaló.

En esa línea, remarcó que la facultad alberga a una amplia comunidad educativa, con carreras de grado y posgrado y un importante plantel docente, lo que convierte al edificio en un punto estratégico para el desarrollo de la educación pública en la provincia.

Finalmente, tanto desde el Rectorado como desde la unidad académica coincidieron en la importancia de que el proyecto avance en el Congreso, al considerar que permitirá afianzar el crecimiento institucional de la UNSE y garantizar la continuidad de las actividades académicas en condiciones adecuadas.