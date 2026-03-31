Camila Morrone, durísima con algunas de las normas más arraigadas en Hollywood

La actriz habló sobre lo que piensa de la presión que tienen las mujeres en la industria.

Hoy 10:19

Camila Morrone tiene una misión: cambiar algunas normas de Hollywood en favor de las mujeres. En una entrevista, la argentina aseguró que es “feminista a toda costa” mientras expresó su admiración por las mujeres que tienen hijos a los cuarenta años y desafían las normas sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una charla con la revista Porter, la actriz de The Night Manager, de 28 años, declaró que cree que las posibilidades para las mujeres en la industria se están “ampliando”.

Morrone, que recientemente interpretó el papel de la condesa Ellen Olenska en la miniserie La edad de la inocencia, habló sobre lo que le había enseñado el papel. “Aprendí a cuestionarlo todo. La tradición, el conformismo, lo que se espera de nosotras. Soy feminista por naturaleza. Me cuestiono las cosas, como esta idea de que las mujeres tenemos un reloj biológico, de que tenés que triunfar o lo perdés todo. Nos han enseñado a temer envejecer, especialmente en Hollywood. Pero miro a mi alrededor y las posibilidades no hacen más que ampliarse. Me encanta que ahora lo normal sea que las madres primerizas tengan cuarenta años. Me dedico por completo a romper con lo que creemos saber. Y a defender a las mujeres a toda costa. En realidad es así de sencillo”, afirmó durante la entrevista.

Siguiendo con el hilo de la charla, el periodista quiso saber como hacía Camila, que mantuvo una relación con Leonardo DiCaprio durante cuatro años, para compaginar su vida privada con su vida pública.

“Cuando hay una tormenta, siempre vuelvo al trabajo y se que el ruido siempre acaba por apagarse. No siempre lo ves así cuando estás en medio de todo, pero hay que saber que esto también pasará. Solo quiero hacer un trabajo realmente bueno y crecer tanto a nivel profesional como personal", aseguró.

Camila protagonizó recientemente junto a Tom Hiddleston y Olivia Colman la segunda temporada de The Night Manager. También aparece junto a Adam DiMarco en la recién estrenada serie de Netflix Something Very Bad Is Going To Happen.

La actriz, que ahora está de novia con el productor discográfico y director de videos Cole Bennett, también habló de cómo se sentía al comienzo de su carrera, ya que admitió que “le daba demasiadas vueltas a todo”.

“Existe un miedo enorme a ir a por algo que realmente querés, porque, ¿y si no se hace realidad? ¿Cuán devastador sería eso? Solo tenía que arrancar la tirita de un tirón y empezar a ir a las audiciones", reflexionó. “Actuar no podía ser algo en lo que simplemente rumiar todo el día en mi apartamento, imaginando, esperando y soñando. Tenía que ir a clases. Tenía que presentarme a castings”.

Camila Morrone

Hace unos días, expresó su felicidad por cumplir el sueño de protagonizar una serie a través de sus redes sociales. “Perdón por el spam, pero tengo vallas publicitarias en Sunset [Boulevard] y anoche estrenamos en mi ciudad natal con toda mi familia y amigos presentes; no podría estar más feliz”, escribió en Instagram durante el estreno de Something Very Bad Is Going To Happen.

La trama de la serie, que tiene como productores ejecutivos a los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, gira alrededor de Rachel (Morrone), una novia que está a punto de casarse y siente que algo espantoso va a suceder en su boda. “Cuanto más se acerca el día, peor es su presentimiento”, reza la sinopsis de esta historia de terror ideada por Haley Z. Boston. El destino parece fatídico y, frente a una seguidilla de perturbadores acontecimientos, el día de ensueño en el que debería dar el “sí, quiero” se convierte en una aterradora pesadilla.