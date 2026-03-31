Añatuya se asolea con temperaturas que alcanzarán los 37 grados: pronóstico para este martes 31 de marzo de 2026

El clima en Añatuya se presenta soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán niveles elevados en los próximos días. Los añatuyenses deben prepararse para un calor intenso.

Hoy 09:00

El clima actual en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza por un día soleado con una temperatura de 24.2 °C, que se siente como 25.5 °C. La humedad se encuentra en un 57%, mientras que el viento sopla a 14 km/h desde el noreste, brindando un leve alivio en este día caluroso.

Para los próximos días, los añatuyenses deben estar listos para temperaturas que superarán los 35 grados. Hoy, se espera que la máxima llegue a 37.3 °C, lo que indica que la jornada será muy calurosa y se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

Mañana, el 1 de abril, la situación no mejorará mucho, ya que los termómetros marcarán una mínima de 23.7 °C y una máxima de 37.6 °C. Este calor extremo podría generar malestar entre los habitantes, por lo que se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra.

El 2 de abril, aunque se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, se espera que el día sea igualmente soleado con una mínima de 24.8 °C y una máxima de 35.9 °C. Esto significa que los añatuyenses seguirán enfrentando condiciones climáticas cálidas.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 37.3 °C. Se recomienda precaución ante el calor y mantenerse bien hidratados. Para mañana, las temperaturas seguirán siendo altas con una máxima de 37.6 °C, y el calor se mantendrá también el miércoles con máximas alrededor de 35.9 °C.