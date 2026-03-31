El INDEC dará a conocer hoy el índice de pobreza y el Gobierno se mantiene expectante

El informe incluirá también el nivel de indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025 y es esperado con atención por el oficialismo en medio del debate por la situación económica.

Hoy 07:57

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, en un informe que genera alta expectativa tanto en el Gobierno como en el ámbito económico.

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Se trata de un dato clave para evaluar la situación social en la Argentina y que podría impactar en el escenario político y económico actual, en medio de los debates sobre el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la población.

El informe es especialmente esperado por el oficialismo, ya que podría representar un alivio en un contexto marcado por tensiones económicas y discusiones sobre los ingresos de los argentinos.

En cuanto a los antecedentes recientes, durante el primer semestre de 2024 la pobreza alcanzó el 52,9%, lo que significó un fuerte aumento de 12,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023, cuando había sido del 40,1%. En ese mismo lapso, la indigencia también mostró un salto significativo: pasó del 9,3% al 18,1%.

Sin embargo, en la segunda mitad de 2024 se registró una mejora. La pobreza descendió al 38,1%, mientras que la indigencia se ubicó en el 8,2%, ambos indicadores con caídas respecto al período anterior.

La tendencia a la baja continuó durante el primer semestre de 2025, cuando la pobreza se redujo al 31,6%, el nivel más bajo desde el segundo semestre de 2018. En tanto, la indigencia también retrocedió y se ubicó en el 6,9%.

Con este panorama, el informe que se publicará este martes permitirá conocer si la mejora se sostuvo y cuál es la situación actual de millones de argentinos.