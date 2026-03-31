Zendaya bromea con “desaparecer” tras su año laboral más intenso

La actriz protagonizará múltiples proyectos de alto perfil y aseguró que podría tomarse un descanso tras una agenda repleta.
La actriz Zendaya adelantó que, tras un 2026 con numerosos estrenos, podría alejarse temporalmente de la exposición pública. “Probablemente tenga que esconderme un poco”, señaló en una entrevista reciente, en la que también expresó su deseo de que el público no se canse de verla.
Ganadora del Emmy y el Globo de Oro, Zendaya tendrá un año especialmente activo con lanzamientos como The Drama (3 de abril), la tercera temporada de Euphoria (12 de abril), The Odyssey (17 de julio), Spider-Man: Brand New Day (31 de julio) y Dune: Part Three (18 de diciembre).
Durante una charla con Fandango junto a sus compañeros de elenco Robert Pattinson, Alana Haim y Mamoudou Athie, la intérprete se refirió con humor a la intensidad de su agenda. “Espero que la gente no se canse de mí… estoy muy agradecida con quienes apoyan mi carrera”, afirmó, antes de añadir entre risas: “Después de esto, voy a desaparecer por un tiempo”.
Uno de sus próximos proyectos, “The Drama”, la reúne con Pattinson en una historia centrada en una pareja cuya relación se ve sacudida tras revelarse un secreto días antes de su boda. En el marco de la promoción, Zendaya también llamó la atención por su estilo en la alfombra roja, adoptando un enfoque inspirado en la tradición nupcial de “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”.
En el estreno en Los Ángeles, la actriz optó por “algo viejo” al reutilizar el vestido de Vivienne Westwood que había lucido en los Premios Oscar de 2015, una elección que, según explicó, tiene un valor simbólico personal. “Fue un momento muy importante para mí y mi comunidad, y además resulta ser un vestido de novia, así que encajaba”, comentó.
Con una agenda que abarca cine y televisión, Zendaya se posiciona como una de las figuras más visibles de la industria en 2026, mientras anticipa un posible descanso tras un año de máxima exposición mediática.