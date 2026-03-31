El abogado del tirador de San Cristóbal reveló que el joven “no estaba a gusto con esta vida”

Néstor Oroño afirmó que el adolescente de 15 años se autolesionaba y ocultó durante años su malestar, incluso ante su psiquiatra.

Hoy 11:02

El caso que conmociona a la ciudad santafesina de San Cristóbal sumó en las últimas horas nuevos datos sobre el perfil del adolescente de 15 años que mató a un alumno de 13 e hirió a otros dos estudiantes tras un ataque a tiros dentro de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno.

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El abogado defensor del joven, Néstor Oroño, reveló que el menor había tenido intentos de suicidio desde los 10 años y que durante una conversación expresó que “no estaba a gusto con esta vida”.

Según explicó el letrado, un integrante de su equipo mantuvo una charla con el adolescente en la que surgieron elementos clave para intentar comprender lo ocurrido. “La idea es encontrar elementos para entender por qué tomó esta decisión. No es una estrategia de defensa, porque el hecho está probado”, sostuvo.

En ese marco, detalló que el joven atravesaba un cuadro complejo que nunca había sido completamente expuesto. “Había iniciado tratamiento luego de detectarse autolesiones, pero nunca le dijo a su psiquiatra que pensó en quitarse la vida”, indicó Oroño.

Las autolesiones, realizadas con un cuchillo en los brazos, sí habían sido advertidas por su entorno familiar. El adolescente, según describieron, era introvertido y reservado, y no había manifestado estas situaciones en el ámbito escolar, por lo que no existieron intervenciones previas.

Los padres del joven están separados: su madre es docente y se encuentra con licencia psiquiátrica, mientras que su padre reside en la provincia de Entre Ríos.

Dónde está el adolescente tras el ataque

A más de 24 horas del hecho, el joven fue trasladado a la ciudad de Santa Fe junto a su madre y permanece alojado en un lugar cuya ubicación se mantiene en reserva.

Según informaron fuentes oficiales, la confidencialidad responde a medidas de protección en el marco del proceso penal juvenil, con el objetivo de resguardar su integridad y evitar posibles represalias.

Al tratarse de un menor de edad, el caso se rige por un régimen especial, con medidas orientadas al resguardo y no punitivas como en el sistema de adultos. En ese contexto, el adolescente no se encuentra en una cárcel ni en una comisaría, sino en un espacio preparado para este tipo de situaciones.