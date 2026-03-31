Córdoba, Salta y Jujuy, los destinos elegidos por los santiagueños para el finde largo de Semana Santa

Con el correr de las horas, la terminal de ómnibus aumenta su trabajo. Un recorrido de Radio Panorama permitió conocer cuáles son los lugares preferidos por los santiagueños que pueden aprovechar el finde XXL.

Hoy 11:02

Un nuevo fin de semana largo, esta vez por Semana Santa, se aproxima y quienes pueden aprovechar e irse de la provincia visitan la terminal de ómnibus local.

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Radio Panorama recorrió las principales boleterías de la terminal de Santiago del Estero y conoció cuáles son los destinos elegidos por los santiagueños. Córdoba, Jujuy y Salta son las provincias preferidas y la demanda de pasajes es constante. “En el caso de Córdoba ya tenemos servicios de refuerzos”, explicó Carlos Álvarez, empleado de una empresa.

Álvarez dijo que esperan un mayor movimiento este miércoles y jueves, y confirmó que el precio de los boletos no sufrió modificaciones en las últimas semanas. “Hay promociones en los pasajes con destino a lugares con menor demanda”, precisó, y reconoció que la compra se hace generalmente con tarjetas de crédito.

Sobre el final de su diálogo con Radio Panorama, Álvarez dijo que también es importante el número de santiagueños que está fuera de la provincia y aprovecha estos cuatro días para visitar a sus familiares. “El santiagueño siempre viene y se vuelca a su provincia”, sentenció.