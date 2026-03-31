La FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos pese a su pedido de cambiar de sede

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán national football team disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, pese al pedido de la federación iraní de trasladar sus partidos a México.

El dirigente realizó estas declaraciones en la ciudad de Antalya, donde asistió a un amistoso entre Irán y Costa Rica national football team y mantuvo encuentros con dirigentes, cuerpo técnico y jugadores del seleccionado asiático.

Infantino ratificó la decisión de la FIFA

“Irán estará en la Copa del Mundo”, aseguró Infantino en declaraciones a la prensa, y dejó en claro que el equipo jugará sus compromisos donde lo determinó el sorteo realizado en diciembre.

“El equipo jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos”, afirmó el presidente de la FIFA, quien además elogió el nivel del seleccionado iraní.

“Nos congratulamos porque es un equipo muy fuerte. He hablado con los jugadores y el entrenador, así que todo va bien”, agregó.

La FIFA rechazó el pedido de Irán

La confirmación llegó luego de que la federación iraní solicitara disputar sus partidos en México, en el marco del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, desde la FIFA dejaron en claro que no habrá cambios en la organización, y que los encuentros se disputarán según lo establecido en el sorteo oficial.

De esta manera, la selección de Irán ya sabe que deberá afrontar la primera fase del Mundial 2026 en territorio estadounidense, en una competencia que contará con 48 selecciones y marcará un nuevo formato en la historia del torneo.