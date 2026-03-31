Realizaron un operativo sanitario en La Cañada con controles, testeos y entrega de anteojos gratuitos

La jornada se desarrolló bajo la consigna “Acercar, Prevenir y Cuidar” y contó con atención obstétrica, vacunación y estudios rápidos para los vecinos.

Hoy 18:07

En el marco de acciones destinadas a fortalecer la atención primaria de la salud, el director del Nuevo Hospital de La Cañada, Santiago Ábalos Mussi, encabezó un operativo sanitario obstétrico en el Salón Comedor “Mágico Suelo”, con la consigna “Acercar, Prevenir y Cuidar”.

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La actividad se llevó a cabo de manera articulada con el comisionado municipal, Cristian Abiakel, y contó con la participación del obstetra Carlos Acuña, personal del servicio de Atención Primaria de la Salud (APS), la enfermera Verónica Lagos, además de trabajadores administrativos. También acompañó la jornada la diputada provincial Nilda Moyano.

Durante el operativo, vecinos de la zona accedieron a atención obstétrica, colocación de parches mamarios, y una serie de test rápidos, entre ellos de hepatitis A y C, VIH y sífilis, además de la vacunación antigripal correspondiente a la campaña 2026.

Asimismo, el Dr. Ábalos Mussi informó que, en paralelo a estas acciones, se concretó la entrega de anteojos recetados gratuitos a cuatro pacientes del Servicio de Oftalmología del hospital. La gestión fue realizada a través del servicio social hospitalario, con la intervención de Rita Rodríguez Peralta, ante el Ministerio de Salud de la provincia.

La iniciativa se enmarca en una política de cercanía que busca garantizar el acceso a la salud, promover la prevención y brindar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.