El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía en un avión de línea y con escala

En su regreso a Estambul, la pareja y los hijos de la actriz tomaron un vuelo comercial con un parada en el aeropuerto de Frankfurt. Por qué no viajaron en un transporte aéreo privado como suele hacer el delantero del Galatasaray.

Hoy 18:29

La vuelta de Mauro Icardi y la China Suárez a Turquía el día 30 de marzo marcó un cambio notorio en la rutina que ambos solían mostrar en sus redes sociales. Esta vez, el viaje incluyó a los tres hijos de la actriz, a su madre y a la niñera, pero dejó de lado el avión privado al que estaban habituados. Aunque viajaron en business, el traslado en un avión de línea, con escala, se distanció del lujo habitual. Según contó Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, el Galatasaray, club donde Icardi juega como delantero, habría decidido dejar de pagarle los vuelos privados, lo que impactó de lleno en el estilo de vida que la pareja compartía públicamente.

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Icardi tenía previsto regresar a Turquía el viernes pasado por la noche con un pasaje ya emitido, pero debió cambiar los planes y sacar un nuevo ticket. El pasaje original quedó abierto para usar con la aerolínea Turkish Airlines, aunque finalmente volaron por otra compañía. La periodista Naira Vecchio confirmó que los vuelos privados quedaron en el pasado: “El club dejó de darle los vuelos en avión privado que se lo pagaba el Galatasaray. Era parte del contrato que en su momento hizo Elio Pino, el representante de Mauro, junto con Wanda Nara, e incluía condiciones especiales por goles, plusvalía y viajes a Argentina”.

La situación futbolística del delantero también atraviesa un momento de incertidumbre. Hoy no es titular, su rendimiento se resintió y está en pleno proceso de negociación contractual. Las nuevas condiciones que le ofrece el club implican una reducción del sueldo a menos de la mitad y la pérdida de beneficios, como los vuelos privados y pagos extra por goles o convenios con la institución. El 18 de mayo sería la fecha límite de su vínculo actual, y su futuro es un interrogante: “Están viendo si se va a Juventus, que está difícil. A Argentina no vuelve, lo de River está descartado”, agregó Etchegoyen.

El panel analizó posibles escenarios: la continuidad en Turquía estaría supeditada a que el delantero acepte el recorte de salario y privilegios, aunque su rol de capitán y el cariño de los hinchas turcos pueden jugar a favor para que siga con la camiseta del Galatasaray. Si llegara una oferta superior de otro club europeo —aunque no de primera línea—, la opción de mudanza sigue latente. Según Vecchio, “la China quiere irse a Italia”, mientras que el entorno de Icardi explora alternativas en Europa, pero descarta el regreso inmediato a la Argentina.

Su partida del país estuvo marcada por una serie de episodios que captaron la atención mediática y social. Según registró el periodista Fede Flowers en imágenes difundidas durante la mañana posterior al viaje. Vestidos de manera informal y sonrientes, ambos saludaron a quienes se acercaron, reflejando una actitud cordial pese a la tensión que rodeó sus últimas horas en Buenos Aires.