Sábado soleado en La Banda: temperaturas agradables para este 4 de abril de 2026

La Banda experimenta un clima soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre. Sin embargo, el pronóstico indica un cambio en los próximos días.

04/04/2026

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutan de un clima soleado con una temperatura actual de 20.1 °C. La sensación térmica es la misma, con una humedad del 94% que se siente en el ambiente. El viento sopla a 6.8 km/h desde el noreste, aportando un leve alivio a la calidez del día.

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A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance hasta 33.3 °C en horas de la tarde, convirtiendo este sábado en un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable que los bandeños se hidraten y busquen sombra en las horas de mayor calor.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, domingo 5 de abril, indica un cambio significativo en las condiciones climáticas, ya que se anticipa un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 16.3 °C y 18.8 °C. Este descenso en las temperaturas marcará un contraste notable con el calor que se siente hoy.

El lunes 6 de abril traerá consigo lluvias moderadas, con mínimas de 16.5 °C y máximas de 18.7 °C, lo que sugiere que los bandeños deberán prepararse para un inicio de semana distinto, con precipitaciones que podrían afectar la rutina diaria.

Es un buen momento para disfrutar del calor y el sol en La Banda, pero los bandeños deben estar atentos a los cambios climáticos que se avecinan en los próximos días, donde la lluvia podría ser la protagonista. Hoy, se recomienda aprovechar la jornada soleada antes de que las condiciones cambien drásticamente.