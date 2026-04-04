Aseguran que los gestos de Mariano Páez fueron recibidos por la querella, la prensa y la política brasileña como una ofensa deliberada

La polémica no se detiene tras la viralización de un video en el cual el padre de Agostina imita los gestos de un mono. “Genera un impacto negativo en la percepción pública del caso”, sostuvo Tamara Fejolo, la abogada que defiende a tres de los denunciantes del episodio en Ipanema, que originó el proceso por injuria racial contra la santiagueña.

04/04/2026

Mariano Páez no necesitó más que unos segundos frente a un celular para dinamitar el clima de relativa calma que rodeaba el regreso de su hija a la Argentina. Apenas 24 horas después de que Agostina Páez aterrizara en la Argentina, tras dos meses de monitoreo electrónico en Río de Janeiro, su padre fue filmado en un bar de Santiago del Estero imitando los gestos de un mono, los mismos por los que su hija fue imputada por la justicia brasileña.

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El registro, que se viralizó con rapidez, fue recibido por la querella, la prensa y la política brasileña como una ofensa deliberada que enrarece la atmósfera previa a la sentencia de la joven influencer.

La repercusión en redes sociales fue inmediata y escaló a los principales portales de noticias brasileños con un marcado tono de asombro y una fuerte crispación, que pone el foco en la actitud de la familia Páez tras la caída de las medidas cautelares que le prohibían a la joven salir de Brasil.

Para Tamara Fejolo, la abogada que defiende a tres de los denunciantes del episodio del 14 de enero en Ipanema, que originó el proceso por injuria racial contra Páez, la conducta del padre de Agostina es una afrenta que impacta directamente en la percepción del proceso judicial.

En diálogo con el diario La Nación, Fejolo buscó separar las aguas legales de la reacción social. La letrada fue contundente al expresar su posición respecto a la responsabilidad de la joven santiagueña: “Es importante dejar claro que Agostina no puede, bajo ninguna hipótesis, ser responsabilizada por actos de terceros”.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias del video en este contexto: “No obstante, la manifestación del padre en este momento sensible del proceso —especialmente tras el pedido de revocación de las medidas cautelares— acaba generando un impacto negativo en la percepción pública del caso”.

Según la letrada, se trata de una actitud que “refuerza una imagen desfavorable, desviando el foco de los esfuerzos de defensa y del respeto que se espera ante la seriedad de las acusaciones”. El sentimiento que impera entre los trabajadores representados por la abogada es de una profunda “revuelta e impotencia”, dijo Fejolo.

Pese a este clima de tensión, la querella confía en el rigor del sistema brasileño y en la figura del magistrado a cargo del proceso en primera instancia, Guilherme Duarte, del 37º tribunal penal de Río de Janeiro. “El juez es muy cauteloso y competente. Diría que en las próximas semanas tendremos la sentencia”, afirmó.

La noticia del video en Santiago del Estero ocupó este viernes espacios centrales en la prensa brasileña, que subrayó la contradicción entre el regreso de la joven y la conducta de su progenitor.