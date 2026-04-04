Marcela Tauro, otra vez enamorada: quién es el hombre que conquistó su corazón

Luego de que la periodista anunciara que había empezado una relación, Juan Etchegoyen reveló más detalles sobre su novio y lanzó una advertencia.

04/04/2026

La vida sentimental de Marcela Tauro volvió a ser noticia tras la confirmación pública de su nuevo romance. La panelista lo había contado durante su participación en Intrusos, aunque sin dar demasiados detalles. Posteriormente, en su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen reveló el nombre y algunos detalles sobre el hombre que acompaña a la periodista desde hace algunos meses.

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“Vamos a presentar al nuevo novio de Marcela Tauro, que hasta acá no se sabía quién era. Es un empresario automotriz. Entre 55 y 60 años tiene. Se llama Leopoldo Arancibia. El apodo es Polo”, reveló el periodista en su columna El rincón del chisme. Además, mencionó que la pareja lleva tres meses de vínculo y que ahora, tras conocerse el nombre, “es inminente el blanqueo”. El conductor también comentó el perfil de Arancibia: “Le gustan las famosas”, sugiriendo que habría tenido algún vínculo previo con figuras conocidas, y poniendo en alerta a su colega.

La noticia sobre el estado sentimental de Tauro surgió en la emisión del jueves de Intrusos, donde la periodista fue consultada sobre su vida afectiva. “Estoy conociendo a alguien”, reconoció Tauro en el ciclo de América, sin brindar más datos. Cuando le preguntaron si la persona en cuestión formaba parte del ambiente artístico o mediático, ella respondió: “No es del medio”. Prefirió limitarse a esas palabras, evitando la exposición y cualquier referencia adicional sobre el vínculo o la identidad del hombre que ahora salió a la luz.

El presente de Tauro se enmarca además en un proceso personal iniciado tras el final de su relación con Martín Bisio. En abril del año pasado, la periodista se refirió públicamente a la separación: “Hubo mucho amor”, expresó sobre el vínculo que la unió a Bisio durante ocho años, y explicó que uno de los factores que influyó en la decisión fue la distancia geográfica: “Él se fue a vivir a Rosario y yo me quedé en Buenos Aires. La distancia no ayudó”.

Tauro detalló que la separación no fue sencilla y que, a pesar de la ruptura, el vínculo fue positivo y atravesó distintas etapas. La periodista destacó que el cariño permanecía a pesar de la decisión tomada. Sin embargo, reconoció que con el paso del tiempo, las diferencias se volvieron evidentes: “Estábamos en distintas etapas de la vida”, resumió sobre el motivo del final, en el que la distancia y el paso del tiempo hicieron efecto en la relación.

En la misma charla, la periodista sostuvo que entre ambos persistía el respeto y el afecto, aunque cada uno había elegido continuar por su lado. Ese testimonio reflejó una postura honesta y sin dramatismo frente al cierre de una etapa. Tauro también hizo referencia a la manera en que enfrentaron la ruptura: “Hubo momentos en que sentíamos que no podíamos seguir, pero preferimos terminar bien”.

Luego de ese proceso, la periodista optó por resguardar su intimidad y no dar detalles de nuevas relaciones hasta sentirse cómoda con el rumbo del vínculo. La confirmación de su nuevo romance llegó de la mano de Etchegoyen en Infobae en Vivo, quien dio a conocer el nombre de Leopoldo “Polo” Arancibia y algunos datos de su perfil. Por su parte, Tauro prefirió mantener la reserva y solo compartir, de modo escueto, que atraviesa un buen momento sentimental.

Ahora, con este nuevo nombre sobre la mesa, habrá que esperar para ver si Tauro realiza la tan mentada presentación oficial o prefiere resguardar la incipiente relación de las cámaras. De momento, parece primar esta segunda opción, mientras la histórica periodista de espectáculos experimenta por un rato la sensación de ser la protagonista de la noticia.