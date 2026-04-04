Comienza un proyecto para mejorar la calidad del agua subterránea en zonas rurales

En el marco del proyecto “Desalinización Piloto en Monte Quemado”, el intendente Felipe Cisneros mantuvo una reunión con representantes de la empresa GUIIAA Agua y Ambiente SAS, de la Fundación AVINA, junto a profesionales, técnicos y equipos de la UNSE y la UNLP que forman parte de la iniciativa.

04/04/2026

Participaron de la jornada la Lic. María del Carmen García, el Dr. Adrián Brunini y el Dr. Daniel Del Cogliano. Por la Municipalidad, acompañaron la secretaria de Ambiente y Asuntos Rurales, Ing. Yudhit Gómez, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ing. Tito Verón.

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En este contexto, se realizó la primera visita en territorio con el objetivo de evaluar posibles sitios piloto y tomar muestras de agua subterránea para su posterior análisis del contenido salino. Estuvieron en los parajes Nueva Esperanza, La Firmeza, El 68 y Bella Vista, donde se concretó la toma de muestras de agua.

Cabe destacar que en distintas zonas del territorio de Monte Quemado el agua subterránea presenta un alto contenido de sales y arsénico, lo que limita su uso tanto para consumo humano como para la producción.

A partir de este proyecto piloto se evaluará la implementación de una nueva tecnología de desalinización, con el objetivo de mejorar la calidad del recurso hídrico y brindar soluciones concretas a las comunidades rurales.