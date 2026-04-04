“Te robaste mi corazón”: el remix de un hit de Fidel Nadal junto a FMK

La nueva versión del hit de 2010 llegó con un videoclip. Filmado íntegramente en Buenos Aires, donde la estética visual acompaña el espíritu fresco y relajado del tema.

04/04/2026

FMK reinterpreta el tema “Te robaste mi corazón”, un éxito de Fidel Nadal, quien se sumó a la versión, llevándola a un sonido actual y fresco. La producción fue completamente recreada desde cero bajo la dirección del productor Estani, en conjunto con Benjamín López Barrios, logrando una nueva identidad sonora que mantiene intacta la energía, el flow y el pulso reggae que caracteriza a la canción original.

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El resultado es una versión de este hit de 2010 que conecta dos generaciones de la música urbana y reggae latino, fusionando el estilo melódico de FMK con la identidad musical que convirtió a este clásico en un himno.

Acompañando el lanzamiento, el remix llega con un videoclip oficial dirigido por Tomás Redote, filmado íntegramente en Buenos Aires, Argentina, donde la estética visual acompaña el espíritu fresco y relajado del tema.

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“Te Robaste Mi Corazón” marca el primer lanzamiento de FMK en su canal oficial durante 2026. Según un comunicado de prensa del cantante, esta versión “abre una nueva etapa musical en la que el artista explorará con mayor profundidad los sonidos del reggae, género que influenció gran parte de su identidad musical”.

Con este lanzamiento, FMK continúa expandiendo su versatilidad artística, reinterpretando un clásico de la música latinoamericana y acercándolo a una nueva audiencia sin perder su esencia original.

En 2021, durante la pandemia, Fidel Nadal decidió repasar su rica y prolífera carrera musical, para presentar un repertorio nuevo donde versionará grandes canciones junto a importantes figuras de la música de Latinoamérica.

Los Ángeles Azules, Los Auténticos Decadentes, Pablo Lescano (Damas Gratis), Instituto Mexicano del Sonido, Santa Fe Klan son algunas de las figuras que lo acompañan en este proyecto. El primer simple de difusión que conocimos fue también “Te robaste mi corazón” junto a los Caligaris.