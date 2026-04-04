Los Telares: retuvieron dos rodados con irregularidades en sus motores

Personal de la Comisaría Nº 39 interceptó a dos conductores que realizaban maniobras peligrosas. Se descubrió que los números de motor no coincidían con los registros de los vehículos.
En la tarde de este viernes, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 39 realizaron un procedimiento que culminó con el secuestro de dos motovehículos por graves irregularidades registrales y diversas infracciones de tránsito.
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El hecho se originó a las 18:30, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos. En el sector del Camping Municipal, interceptaron a dos hombres, de 32 y 21 años, quienes previamente habían sido detectados circulando a alta velocidad por las avenidas de la ciudad, utilizando escapes libres y omitiendo el uso del casco protector.
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Al profundizar la inspección y realizar la consulta con la Planta Verificadora, se detectaron las siguientes anomalías:
Gilera 110 cc
número de motor colocado pertenece a otro rodado, cuya titularidad figura en la localidad de Venado Tuerto.
Appia 150 cc, el motor pertenece a un ciudadano domiciliado en Salavina, mientras que el número de cuadro no presenta registro en el sistema.
Ante la gravedad de los hechos, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Ledesma. La magistrada dispuso el traslado de los vehículos para un peritaje exhaustivo a cargo de la Planta Verificadora de Ojo de Agua y el inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes para ambos conductores.