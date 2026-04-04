Los Telares: retuvieron dos rodados con irregularidades en sus motores

Personal de la Comisaría Nº 39 interceptó a dos conductores que realizaban maniobras peligrosas. Se descubrió que los números de motor no coincidían con los registros de los vehículos.

04/04/2026

En la tarde de este viernes, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 39 realizaron un procedimiento que culminó con el secuestro de dos motovehículos por graves irregularidades registrales y diversas infracciones de tránsito.

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El hecho se originó a las 18:30, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos. En el sector del Camping Municipal, interceptaron a dos hombres, de 32 y 21 años, quienes previamente habían sido detectados circulando a alta velocidad por las avenidas de la ciudad, utilizando escapes libres y omitiendo el uso del casco protector.

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Al profundizar la inspección y realizar la consulta con la Planta Verificadora, se detectaron las siguientes anomalías:

Gilera 110 cc

número de motor colocado pertenece a otro rodado, cuya titularidad figura en la localidad de Venado Tuerto.

Appia 150 cc, el motor pertenece a un ciudadano domiciliado en Salavina, mientras que el número de cuadro no presenta registro en el sistema.

Ante la gravedad de los hechos, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Ledesma. La magistrada dispuso el traslado de los vehículos para un peritaje exhaustivo a cargo de la Planta Verificadora de Ojo de Agua y el inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes para ambos conductores.