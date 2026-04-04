Con dos bonos por US$1000 millones el Gobierno buscará cubrir la deuda que vence en julio

Lo hará a través de las licitaciones de deuda previstas para el 15 y el 28 de abril. Lo recaudado se usará para afrontar los pagos a bonistas en julio.

04/04/2026

Con el inicio del nuevo mes, el Tesoro tendrá dos oportunidades de captar dólares en el mercado local. Lo hará a través de las licitaciones de deuda previstas para el 15 y el 28 de abril. Lo recaudado se usará para afrontar los pagos a bonistas en julio.

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Según las condiciones que el Gobierno difundió, la idea del Tesoro es ofrecer quincenalmente al mercado los dos bonos en dólares que ya se emitieron con anterioridad. Uno vence en octubre de 2027 (AO27) y el otro, en el mismo mes de 2028 (AO28).

El título de mayor plazo hizo su debut en la última colocación de deuda de marzo y mostró que los inversores todavía tienen miedo a un cambio de rumbo político. Un reporte de GMA Capital indicó: “El costo financiero se encarece para el Tesoro en plazos superiores a 1,5 años”.

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“Esto quedó en evidencia en la última licitación, donde el apetito por los bonos hard dollar fue limitado. En particular, el tramo no competitivo (minorista) mostró menor holgura: el AO27 no llegó a cubrir el monto ofrecido y el AO28 apenas captó US$36 millones, pese a tasas más altas", detalló el informe.

Pese a ello, GMA Capital consideró que el resultado estuvo en línea con lo esperado: el Tesoro colocó US$184 millones en el AO28 (US$150 millones en la primera ronda y US$34 millones en la segunda), a una TNA del 8,52%.

Mientras que consiguió US$247 millones (US$150 millones en la colocación primaria y US$97 millones en la segunda vuelta) en el título que vence antes de un eventual cambio de mandato, con una tasa de 5%.

Ya en el mercado secundario, las diferencias entre los títulos que se pagarán en este período presidencial y los que vencen en el siguiente es clara. El AO27 rinde 4,9% si se paga con dólares locales y 7,4% si se abona en el exterior. En cambio, en el AO28 esas tasas escalan a 8,5% y 10,1%, respectivamente. “En otras palabras, los inversores esperan un riesgo país de más de 1000 puntos básicos entre 2027 y 2028″, indicó GMA.

Un giro en el plan original

A comienzos de año, los analistas del mercado creían que el Gobierno priorizaría acumular reservas y aprovechar la baja del riesgo país para volver a emitir deuda en el mercado internacional en mejores condiciones. Sin embargo, el contexto global y la guerra complicaron el panorama y devolvieron al riesgo país a niveles superiores a los 600 puntos básicos.

Sin acceso al financiamiento externo, el foco del Gobierno se trasladó al mercado interno para intentar captar los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema. En esa línea fue, también, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal.

De acuerdo con datos del INDEC citados por GMA Capital, a fines de 2025 el sector privado no financiero acumulaba US$430.651 millones en activos externos. De ese total, US$257.607 millones estaban literalmente “bajo el colchón” o en cajas de seguridad; US$118.618 millones en inversiones de cartera; y US$54.425 millones en inversión directa.

“Sin embargo, captar los dólares del colchón no está siendo tarea fácil. Con elecciones presidenciales en 2027, la probabilidad de un cambio en el rumbo económico es diferente de cero. ¿La lectura del mercado? Para extender duration después de octubre del año que viene exige una mayor tasa de rendimiento", cerró el informe.