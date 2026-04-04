Los juveniles de Central Córdoba enfrentaron a los de Racing: todos los resultados

Los chicos del Ferro salieron a escena ante los de la Academia.

04/04/2026

Las divisiones juveniles de Central Córdoba tuvieron acción por la cuarta fecha del Torneo de Juveniles organizado por la Liga Profesional de Fútbol, enfrentando a Racing Club en una jornada que dejó resultados variados.

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Las categorías 4ª, 5ª y 6ª división jugaron en condición de local, mientras que las 7ª, 8ª y 9ª lo hicieron como visitantes.

Dos triunfos y un empate en casa

En condición de local, la Cuarta División consiguió una importante victoria por 1 a 0 con gol de Campos.

Por su parte, la Quinta División igualó 1 a 1, con tanto de Santillán para el Ferroviario, mientras que Borowik marcó para la Academia.

En tanto, la Sexta División logró otro buen resultado al imponerse por 2 a 1, con un doblete de Puma, mientras que Florentín descontó para Racing.

En los encuentros disputados fuera de casa, la Séptima División cayó en un partido con muchos goles por 7 a 3. Los tantos santiagueños fueron convertidos por Cáceres (2) y Saavedra, mientras que para Racing anotaron Olivera (3), Román González (2), Centurión y Camaño.

La Octava División también fue derrota por 3 a 1. Corvalan Neirot marcó para Central Córdoba, mientras que Cabrera, Benavídez y Borda lo hicieron para el conjunto de Avellaneda.

Finalmente, la Novena División perdió 4 a 1, con gol de Torrez para el Ferroviario, mientras que Ruiz Díaz, Correa, Mendoza y Medina anotaron para Racing.

Lo que viene

En la quinta fecha del torneo, prevista para el sábado 11 de abril, los juveniles de Central Córdoba se enfrentarán a Rosario Central en una nueva jornada del certamen formativo.

De esta manera, el Ferroviario continúa sumando experiencia y rodaje competitivo en uno de los torneos más importantes del fútbol juvenil argentino.