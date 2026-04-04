La terrible revelación de Evangelina Anderson sobre el bullying que sufrió una de sus hijas tras un River-Boca

La modelo y ex pareja de Demichelis contó lo que les tocó atravesar luego de la victoria del Millonario en el Superclásico.

04/04/2026

La modelo Evangelina Anderson reveló un duro episodio familiar que vivió durante la etapa en la que su entonces pareja Martín Demichelis dirigía a River Plate. Según contó, una de sus hijas fue víctima de bullying y agresiones físicas en la escuela luego de un Superclásico ganado ante Boca Juniors.

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Durante una entrevista en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), Anderson recordó la situación que atravesó su familia cuando regresaron a Argentina en 2023 tras varios años viviendo en Alemania.

El duro relato del ataque

“Nunca lo conté, pero en el primer Superclásico que ganó River, a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, relató la modelo.

El partido al que hizo referencia se disputó el 7 de mayo de 2023, cuando el equipo de Núñez se impuso 1-0 con un gol de penal de Miguel Borja.

Anderson también cuestionó el accionar de las autoridades escolares: “Cuando la fui a buscar, nadie me avisó lo que había pasado. Mi hija salió llorando y la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”.

El impacto en la familia

La pareja, que actualmente está separada, tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma, aunque Anderson no especificó cuál de las niñas fue la víctima del ataque.

Además, recordó una frase que la marcó profundamente: “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”.

El paso de Demichelis por River

Durante su ciclo como entrenador de River entre 2023 y mediados de 2024, Demichelis dirigió 87 partidos y conquistó tres títulos. Además, disputó cuatro Superclásicos: ganó los dos primeros en 2023 (1-0 en el Estadio Monumental y 2-0 en La Bombonera), luego empató 1-1 en 2024 y finalmente cayó 3-2 en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Actualmente, el entrenador continúa su carrera en el fútbol europeo tras asumir como DT del Mallorca.