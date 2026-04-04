La terrible revelación de Evangelina Anderson sobre el bullying que sufrió una de sus hijas tras un River-Boca

La modelo y ex pareja de Demichelis contó lo que les tocó atravesar luego de la victoria del Millonario en el Superclásico.
La modelo Evangelina Anderson reveló un duro episodio familiar que vivió durante la etapa en la que su entonces pareja Martín Demichelis dirigía a River Plate. Según contó, una de sus hijas fue víctima de bullying y agresiones físicas en la escuela luego de un Superclásico ganado ante Boca Juniors.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante una entrevista en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), Anderson recordó la situación que atravesó su familia cuando regresaron a Argentina en 2023 tras varios años viviendo en Alemania.
“Nunca lo conté, pero en el primer Superclásico que ganó River, a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, relató la modelo.
El partido al que hizo referencia se disputó el 7 de mayo de 2023, cuando el equipo de Núñez se impuso 1-0 con un gol de penal de Miguel Borja.
Anderson también cuestionó el accionar de las autoridades escolares: “Cuando la fui a buscar, nadie me avisó lo que había pasado. Mi hija salió llorando y la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”.
La pareja, que actualmente está separada, tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma, aunque Anderson no especificó cuál de las niñas fue la víctima del ataque.
Además, recordó una frase que la marcó profundamente: “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”.
Durante su ciclo como entrenador de River entre 2023 y mediados de 2024, Demichelis dirigió 87 partidos y conquistó tres títulos. Además, disputó cuatro Superclásicos: ganó los dos primeros en 2023 (1-0 en el Estadio Monumental y 2-0 en La Bombonera), luego empató 1-1 en 2024 y finalmente cayó 3-2 en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Actualmente, el entrenador continúa su carrera en el fútbol europeo tras asumir como DT del Mallorca.