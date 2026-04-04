Intento de robo en la pensión de Estudiantes de Huaico Hondo: redujeron a un sospechoso y lo entregaron a la Policía

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes mientras se alojaba una delegación de Catamarca. El acusado fue detenido y el equipo decidió retirarse del lugar por temor.

04/04/2026

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el club Estudiantes de Huaico Hondo, donde durante la madrugada del viernes un hombre fue reducido por integrantes de una delegación deportiva tras un intento de robo dentro de la pensión del predio.

De acuerdo con la información, el club había alojado a un equipo proveniente de Catamarca, denominado “Chacareritos”, cuyos integrantes habían arribado durante la mañana del viernes para disputar encuentros en distintas categorías. La institución les brindó hospedaje en una pensión con habitaciones acondicionadas para grupos numerosos, además de desayuno y asistencia logística.

La jornada se desarrolló con normalidad hasta horas de la noche, cuando los jugadores se encontraban en el lugar preparando la cena y descansando, tras participar de los partidos programados.

Sin embargo, alrededor de las 00:00, el coordinador de la delegación, identificado como Gabriel, alertó a las autoridades del club sobre un intento de robo protagonizado por un individuo que habría ingresado al predio. Según indicaron, los propios integrantes del equipo lograron reducir al sospechoso antes de que pudiera concretar el ilícito.

De inmediato, personal de seguridad del club dio aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar y procedió a la detención del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia.

El hecho generó preocupación y malestar, especialmente porque en el lugar había menores de edad, lo que llevó a que la delegación visitante decidiera retirarse del club por cuestiones de seguridad.

La denuncia ya fue radicada y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Desde la institución señalaron que, ante este tipo de situaciones, se refuerzan las medidas de seguridad, aunque reconocieron que el predio se encuentra en una zona considerada conflictiva, lo que incrementa los riesgos.