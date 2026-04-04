Sábado de velocidad extrema: las Super Poles encendieron el asfalto de Termas de Río Hondo

En una jornada épica de integración deportiva entre Argentina y Chile, se definieron las grillas de partida para las finales del CAV y el CCV.

04/04/2026

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo fue escenario este sábado de una jornada a pura velocidad con la disputa de las Super Poles del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) y el Campeonato Chileno de Velocidad (CCV), en un evento que reunió a pilotos de distintas provincias argentinas y del país trasandino.

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La actividad comenzó a las 9 de la mañana con las tandas de entrenamientos, donde los equipos ajustaron detalles técnicos, mientras que desde las 14 horas se desarrollaron las clasificaciones que definieron las posiciones de largada para las finales del domingo.

Gran nivel en las categorías GP3

En las divisionales GP3 se vio una marcada paridad entre los representantes argentinos y chilenos.

En GP3 Amateur, el cordobés Javier Álvarez se quedó con la pole position en el CAV, mientras que Marcos Sea fue el más veloz en el CCV.

En GP3 Experto, el triunfo en la clasificación del CAV fue para el chaqueño José María Plaja, mientras que el chileno Cristóbal Agurto dominó entre sus compatriotas.

En tanto, en GP3 Promocional, el correntino Pablo Tarantino fue el más rápido del CAV, mientras que Gaspar González hizo lo propio en el campeonato chileno.

Espectáculo en las categorías Superbike

Las categorías de mayor cilindrada también brindaron un gran espectáculo en el trazado santiagueño.

En SBK Experto, el cordobés Francisco Vélez se quedó con el mejor tiempo en el CAV, mientras que Rubén González fue el más rápido del CCV.

La categoría SBK Pro tuvo como gran protagonista a Maximiliano Rocha, quien se quedó con la pole en la divisional principal del CAV.

En SBK Promocional, el chileno Sebastián Pablo marcó el mejor tiempo, mientras que en SBK Senior el chaqueño Jorge “Falucho” Gauna fue el más rápido en el CAV y Pablo Gambarini lideró en el CCV.

Por su parte, en SBK Amateur, el riojano Sergio Cocha dominó en el CAV, mientras que Rodrigo Fontecilla fue el mejor entre los pilotos chilenos.

Todo listo para las finales

En la categoría Sport Bike, el mejor registro fue para Gastón Martínez, quien se aseguró el primer lugar de la grilla tras una destacada vuelta.

Con las clasificaciones definidas, el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo se prepara para una jornada de finales que promete grandes emociones, en un evento que reúne a 46 pilotos argentinos y 29 chilenos, consolidando la integración deportiva y el crecimiento del motociclismo regional.