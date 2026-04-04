Con gran convocatoria se realizó la Feria Especial de Pascuas en Plaza Belgrano

Vecinos y familias disfrutaron de pastelería, huevos de chocolate y decoración temática, mientras los emprendedores bandeños mostraron su trabajo en un ambiente familiar.

04/04/2026

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, llevó a cabo con gran éxito la “Feria Especial de Pascuas” en la Plaza Belgrano, donde vecinos y familias bandeñas disfrutaron de una propuesta temática en el marco de esta festividad.

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La actividad contó con la participación de más de 30 emprendedores locales, quienes ofrecieron una variada gama de productos alusivos a Pascua, entre ellos pastelería, chocolatería, roscas, huevos de Pascua, decoración temática y box de regalos, generando un espacio ideal para el encuentro y el acompañamiento al comercio local.

Al respecto, la responsable del área, Zahen Nabac, destacó: “Fue una tarde muy especial, donde pudimos realizar una feria temática de Pascuas con una gran participación de emprendedores bandeños, quienes pudieron mostrar y ofrecer sus productos en un ambiente familiar y festivo”.

Asimismo, remarcó la importancia de estos espacios impulsados por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que buscan fortalecer el trabajo independiente y brindar oportunidades de crecimiento a los emprendedores locales.

Desde la organización también se informó que quienes deseen sumarse a futuras ferias pueden acercarse a la Oficina de Emprendedores, ubicada en Ameghino 438, donde se brinda asesoramiento e información sobre las distintas propuestas que se desarrollan durante el año.

De esta manera, el municipio continúa promoviendo iniciativas que fortalecen la economía local y generan espacios de encuentro para toda la comunidad.