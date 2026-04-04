El CAMM Central Argentino celebrará el Día Mundial de la Salud con un operativo integral

El miércoles 8 de abril, desde las 16, vecinos podrán acceder a controles, vacunación, talleres y charlas gratuitas en el centro de salud del barrio.

04/04/2026

En el marco del Día Mundial de la Salud, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 5 del barrio Central Argentino Ampliación, realizará un importante operativo integral de salud.

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Esta actividad se desarrollará el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 16, en las instalaciones del propio centro de salud, ubicado en la intersección de las calles Luis Orieta y Elordi.

El operativo comprenderá stands de nutrición, consultorio, inmunizaciones, información sobre hipertensión, diabetes y ESI, taller de RCP, test gratuitos de VIH/Sífilis, consejería, servicio de obstetricia, master class de ritmos y farmacia y enfermería hasta las 19.

Gracias a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio de La Banda, a través de los CAMM, continúan acercando a los vecinos estos importantes servicios de salud totalmente gratuitos.

Cabe destacar que el Día Mundial de la Salud se celebra anualmente el 7 de abril para conmemorar la entrada en vigor de la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La elección de esta fecha fue decidida en 1950 por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, para recordar la fundación de la OMS.

La primera celebración oficial tuvo lugar el 22 de julio de 1949, pero se trasladó a abril para maximizar su impacto, evitando las vacaciones escolares.